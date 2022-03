Salta l’intervento di Zelensky al Consiglio d’Europa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky doveva intervenire a mezzogiorno alla sessione straordinaria dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ma ha fatto sapere che per impegni inderogabili non era più possibile. I parlamentari riuniti nell’emiciclo hanno atteso in silenzio una decina di minuti per un collegamento con il Primo ministro Denis Smihal, che avrebbe dovuto parlare in vece di Zelensky. Ma il collegamento non è stato possibile ed è stato riprogrammato per questo pomeriggio alle sedici.