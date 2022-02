Sulla scia del divieto di attraversamento dello spazio aereo decretato dall’Unione Europea, von der Leyen ha annunciato il bando delle piattaforme d’informazione russe Russia Today e Sputnik in Europa. Così facendo, ha dichiarato la stessa, “non saranno più in grado di diffondere le loro menzogne per giustificare la guerra di Putin”.