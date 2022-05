Russia, “distrutti 177 aerei e 3mila mezzi corazzati Kiev”

Dall’inizio dell’offensiva in Ucraina le forze russe hanno distrutto “177 aerei ucraini e oltre 3.200 mezzi corazzati nemici”: lo ha riferito il portavoce della Difesa di Mosca Igor Konashenkovin in un breafing. In particolare, sono stati distrutti anche 125 elicotteri, 990 droni, 319 batterie antiaeree e oltre 1.600 pezzi di artiglieria, “tra cui diversi howitzer americani forniti a Kiev”. Nella sola giornata di ieri, gli attacchi aerei hanno “ucciso oltre 230 nazionalisti ucraini”, ha detto il portavoce.