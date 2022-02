Russia chiude spazio aereo a tutti gli aerei britannici

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito. Lo ha annunciato l’autorità russa per l’aviazione. In seguito, la British Airways ha annunciato, per bocca dell’amministratore delegato, lo stop al sorvolo dei cieli della Russia da parte di tutti i suoi aerei. La decisione di Mosca era stata presa in risposta al bando nel Regno Unito di Aeroflot e altre compagnie russe inserito ieri fra le nuove sanzioni ordinate dal governo di Boris Johnson come rappresaglia all’attacco russo in Ucraina.