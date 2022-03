“Russia chiama rinforzi da tutto il Paese”

La Russia, per compensare “le continue pesanti perdite”, sta richiamando rinforzi da tutto il Paese da inviare in Ucraina, secondo un rapporto dei servizi segreti pervenuto oggi al ministero della difesa britannico, citato dall’emittente televisiva statunitense Cnn. “La Russia sta cercando in modo crescente di radunare truppe aggiuntive per rafforzare e rimpiazzare le perdite di personale”, dice il rapporto. “È probabile che la Russia fatichi nelle sue operazioni militari di fronte alla resistenza ucraina” ed è “probabile che Mosca utilizzi queste forze per tenere i territori conquistati e liberare il suo potenziale offensivo per far ripartire operazioni in stallo”.