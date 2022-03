Riunione di coordinamento SEM su accoglienza rifugiati

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha indetto per oggi pomeriggio una riunione di coordinamento sull’accoglienza dei rifugiati ucraini. La consigliera federale Karin Keller-Sutter non vi parteciperà, perché è impegnata all’incontro dei ministri degli interni dell’Ue su Schengen e asilo che si tiene a Bruxelles. La SEM ha indicato all’agenzia Keystone-ATS che la riunione sarà coordinata dal suo Stato maggiore di crisi per il settore dell’asilo assieme ai suoi principali partner esterni e verranno discusse possibili misure per accogliere le persone che fuggono dal conflitto in Ucraina. Per il momento, stando alla SEM, lo Stato maggiore di crisi è ancora impegnato nella lotta contro la pandemia di coronavirus. In esso sono rappresentanti i cantoni, fra cui i responsabili dei Dipartimenti di giustizia e polizia e della sanità, nonché uffici federali, quali l’Ufficio della protezione della popolazione (UFPP) e l’Ufficio della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), e l’Esercito svizzero.