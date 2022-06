La Russia “non lascerà senza risposta” la decisione annunciata oggi dal presidente Usa Joe Biden di schierare nuove forze in Europa. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, citato dall’agenzia Interfax, avvertendo che Mosca ha “la capacità e le risorse” per rispondere. La Russia non è “intimidita” da questa mossa, ha aggiunto Ryabkov, aggiungendo che Washington “avrebbe potuto evitare tale escalation”.