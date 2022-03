Rischio di aumento di contagi di Covid-19

La guerra rischia di intensificare i contagi di Covid-19 in Ucraina, che aveva registrato un picco di casi dovuti alla variante Omicron poco prima dell’invasione russa del 24 febbraio scorso, e il rischio è alto anche per altre malattie infettive, prime fra tutte tubercolosi, Aids e morbillo, rileva la rivista Nature sul suo sito, citando fonti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

La guerra ha reso impossibile ogni misura di contenimento della pandemia, rileva la rivista, rende impossibile l’attività di test e di vaccinazione anti Covid. Quest’ultima era già molto bassa prima della guerra, rileva l’Oms, con circa il 65% di vaccinati a Kiev e fino al 20% in alcune regioni. “Una diffidenza di lunga data della popolazione nei confronti dei vaccini - osserva Nature - ha inoltre ostacolato gli sforzi di immunizzazione anche per altre malattie prevenibili con i vaccini, come il morbillo e la poliomielite”. I casi più recenti di poliomielite in Ucraina risalgono al dicembre 2021 e la guerra ha interrotto la nuova campagna di vaccinazione che era stata lanciata il primo febbraio; di conseguenza, secondo la Global Polio Eradication Initiative di Ginevra c’è il rischio che il virus possa diffondersi indisturbato.