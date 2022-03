Ripartono i negoziati

La delegazione ucraina è arrivata in elicottero in Bielorussia per riprendere il secondo round di colloqui con la Russia, che sono iniziati poco fa. Lo ha confermato il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podoliak, postando una foto dell’incontro e ribadendo le richieste dell’Ucraina: il cessate il fuoco immediato, un armistizio e un corridoio umanitario per l’evacuazione di civili dalle zone e città distrutte o costantemente bombardate.