Ringier sospende mandato a Gerhard Schröder

La casa editrice Ringier (Blick) sospende con effetto immediato il suo mandato di consulenza con l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder (SPD). L’ex leader dei socialdemocratici tedeschi lavorava per l’azienda mediatica zurighese in qualità di consulente da quando, alla fine del 2005, si era dimesso dalla carica di cancelliere.

Schröder sempre più sotto pressione per la sua vicinanza a Putin

Il predecessore della cancelliera Angela Merkel è sempre più criticato in seguito all’attacco russo in Ucraina. Schröder è considerato un amico di lunga data del presidente russo Vladimir Putin e lavora per diverse aziende russe. Negli ultimi giorni, politici tedeschi di alto livello gli hanno chiesto di porre fine rapidamente a queste attività. L’ex cancelliere preside il consiglio di vigilanza del colosso energetico russo Rosneft e detiene anche posizioni di primo piano nei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2. Nelle scorse settimane si è inoltre appreso che è candidato come membro del consiglio di sorveglianza di Gazprom.