“Quasi 5,4 milioni di rifugiati, 55mila in 24 ore”

In totale, sono 5.372.854 le persone che hanno lasciato l’Ucraina come rifugiati dal 24 febbraio secondo gli ultimi dati dell’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr). L’incremento rispetto ai numeri di ieri è di 55.635. Benché il flusso sia rallentato significativamente da marzo, l’Unhcr prevede che il conflitto in Ucraina potrebbe produrre 8,3 milioni di rifugiati entro la fine dell’anno.