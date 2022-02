Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che sta mettendo in allerta la “forza di deterrenza” dell’esercito russo, che potrebbe includere una componente nucleare. L’annuncio arriva il quarto giorno dell’invasione di Mosca in Ucraina.

“Ordino al ministro della difesa e al capo di stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’esercito russo in allarme speciale di combattimento”, ha detto Putin in una riunione televisiva con i suoi capi militari.

“Alti funzionari di grandi nazioni Nato si abbandonano a dichiarazioni aggressive sul nostro Paese - ha attaccato Putin -. Per questo ho ordinato al ministro della Difesa ed al capo di Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’Esercito russo in regime speciale di servizio da combattimento”. Il presidente russo ha anche criticato le sanzioni economiche contro la Russia che ha dfinito “illegittime”.

Le forze di deterrenza della Russia sono un insieme di unità il cui scopo è quello di scoraggiare un attacco alla Russia, “anche in caso di una guerra che comporti l’uso di armi nucleari”, secondo il ministero della difesa. Queste forze sono dotate di missili, bombardieri strategici, sottomarini e navi di superficie. Difensivamente, includono uno scudo antimissile, controllo dello spazio, difesa aerea e sistemi antisatellite.