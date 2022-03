Putin: “Le sanzioni come una dichiarazione di guerra”

Le sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. “Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà - ha detto Putin, citato dall’agenzia Interfax - è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra”.

Le conseguenze di un eventuale conflitto fra la Russia e la Nato, se questo dovesse accadere, sono “chiare a tutti”, ha sottolineato il presidente russo, secondo quanto riferisce la Tass. Putin ha quindi affermato che se la dirigenza ucraina attuale continua a fare quello che fa e non comprende le nostre preoccupazioni sulla possibilità che armi nucleari possano essere piazzate sul suo territorio, “sta mettendo in questione il futuro dell’Ucraina come essere uno Stato”.