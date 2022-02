Putin ha ordinato la massima allerta “per fare pressioni”

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha denunciato, in un briefing a Kiev, che l’ordine impartito da Vladimir Putin, per la messa in stato di massima allerta delle Forze di deterrenza strategica, è uno sforzo per elevare la pressione sulla delegazione di Kiev ai negoziati di Gomel, oltre che una minaccia diretta all’Ucraina. Ma l’Ucraina, ha precisato il ministro, “non cederà a queste pressioni e andremo a queste trattative con una posizione molto semplice: ascoltare quello che la Russia ha da dire per poi dire loro cosa ne pensiamo”. “Quello di cui siamo pronti a discutere è come fermare la guerra e l’occupazione dei nostri territori e basta”.