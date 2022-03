“Putin dovrà rispondere per crimini di guerra”

“Ci troviamo nella oscura ombra di Putin, è una guerra che non abbiamo provocato e a cui non abbiamo dato inizio”. Queste le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola alla seduta organizzata dalle istituzioni europee per l’emergenza data dalla guerra in Ucraina. “Condanno l’aggressione militare russa nei termini più forti possibili ed esprimo la mia solidarietà con tutti coloro che soffrono e con tutti coloro che sono stati uccisi”, ha aggiunto. Il messaggio dall’Europa, ha detto, “è chiaro”. “Reagiremo, non volgeremo lo sguardo dall’altra parte, sosterremo le indagini della corte penale internazionali nei termini di crimini di guerra”. Putin dovrà risponderne, così come dovrà risponderne Lukashenko, presidente della Bielorussia.