“Putin collaborerà all’inchiesta su crimini guerra”

Vladimir Putin “collaborerà all’inchiesta internazionale” sui crimini di guerra commessi secondo la comunità internazionale dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto lo stesso presidente russo al cancelliere austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile. Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre riferito che Putin “non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro”, ha aggiunto. L’intervista, di cui è stata pubblicata un’anticipazione, verrà trasmessa oggi. Il cancelliere austriaco non ha specificato a quale inchiesta si riferisse Putin, in particolare se a quella della Corte penale internazionale oppure a quella dell’Onu, ma ha sottolineato, sempre parlando del leader russo: “... mi ha detto che non si fida del mondo occidentale...”. Nehammer è stato il primo leader europeo a incontrare Putin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio. Il presidente Putin, ha proseguito il cancelliere davanti alle telecamere della Nbc, ragiona “nella sua logica di guerra” e pensa che stia vincendo il conflitto.