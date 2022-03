L’Ucraina è pronta a “una soluzione diplomatica” e a discutere la richiesta russa di neutralità, ma non cederà “un solo centimetro” di territorio a Mosca. Lo dice in un’intervista a Bloomberg TV Ihor Zhovkva, vice capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e uno dei suoi principali consiglieri di politica estera. “La nostra prima condizione per avere un simile negoziato - dice Zhovkva - è l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe”.