Prolungato di un anno il mandato a Stoltenberg

Gli alleati della Nato sono d’accordo sulla proroga di un anno del mandato del segretario generale Jens Stoltenberg, anche alla luce della situazione in Ucraina. Lo riporta Sky News sottolineando che la decisione dovrebbe essere annunciata formalmente nella riunione straordinaria dei leader dei 30 Stati membri della Nato in corso a Bruxelles. “Onorato dalla decisione dei capi di Stato e di Governo della Nato di prolungare il mio mandato come Segretario Generale fino al 30 settembre 2023. Mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza in una generazione, siamo uniti per mantenere la nostra Alleanza forte e la nostra gente al sicuro”, ha affermato lo stesso Stoltenberg in un tweet.