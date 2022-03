“Per paesi Ue perdita 500 mld da stop cooperazione”

I Paesi dell’Ue perderanno almeno 500 miliardi di euro dall’interruzione dei commerci con la Russia e dal ritiro reciproco degli investimenti. Lo ha detto il capo della Camera di commercio e dell’industria Russa Sergey Katyrin all’agenzia russa Tass. “Teste calde spingono i paesi Ue ad interrompere qualunque cooperazione economica con la Russia. Questo si tradurrà in una perdita di almeno circa 500 miliardi di euro per l’Ue”, ha detto. “La cosa più ragionevole in questo momento difficile è mantenere il nocciolo duro delle relazioni d’affari e umane”, ha aggiunto. Nel 2021 il giro d’affari tra Russia e Ue è aumentato del 47% in valore rispetto al 2020 raggiungendo i 282 miliardi di dollari, ha precisato il vice presidente della Camera di commercio russa Vladimir Padalko.