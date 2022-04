Parigi e Berlino condannano gli attacchi russi su Kiev

Parigi condanna gli attacchi russi “indiscriminati” sulla capitale ucraina Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Anche Berlino fa eco a Parigi: “Condanniamo con la massima durezza il lancio di missili che hanno colpito ieri Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres”, ha detto il portavoce del governo tedesco Wolfgang Buechner in conferenza stampa. Questo dimostra che “la Russia non ha alcun rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto. Intanto è emerso che l’attacco ha fatto un morto. SI tratta di una giornalista di Radio Svoboda che abitava al secondo piano del palazzo colpito. Lo hanno reso noto i suoi colleghi. La donna lavorava anche per il canale televisivo ‘1+1’.