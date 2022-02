Parigi, assistiamo a “rivoluzione potenza europea”

La decisione dell’Unione europea di fornire armi all’Ucraina per aiutarla a difendersi dall’invasione russa è “una rivoluzione della potenza europea prodottasi dinanzi alla pressione degli eventi”: lo ha detto oggi il segretario di Stato francese agli Affari Ue, Clément Beaune, ai microfoni di radio Europe 1. “Abbiamo realizzato che la nostra sicurezza richiede che l’Europa non sia semplicemente un simpatico mercato economico ma che deve diventare un’unione politica, di sicurezza, che la democrazia ha un prezzo”, ha osservato il consigliere speciale di Emmanuel Macron nonché rappresentante dell’attuale presidenza di turno francese dell’Ue.

Le crisi fanno progredire l’Europa

Quindi l’appello a rafforzare sempre di più l’unità europea dinanzi alle minacce di potenze esterne come la Russia. “Non possiamo vivere nelle nostre democrazie imborghesite dove consideriamo che il nostro benessere, la nostra prosperità collettiva, siano garantite per l’eternità”, ha avvertito il ministro, aggiungendo: “Sono purtroppo le crisi che fanno progredire l’Europa”. Un riferimento alla storica frase di Jean Monnet, tra i padri fondatori dell’Europa, che nel 1954 disse: “l’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi’.