“Pagare gas russo seguendo decreto Mosca viola sanzioni”

Rispondendo ad una domanda in merito alle dichiarazioni del premier italiano Mario Draghi ieri a Washington sui pagamenti in rubli che alcune aziende Ue potrebbero aver già fatto nei confronti di Gazprom, il portavoce ha aggiunto di “non fare commenti a riguardo”.

“Usare questo metodo di pagamento del gas (come previsto dal decreto del Cremlino) sarebbe una violazione delle sanzioni” europee, ha spiegato il portavoce dell’esecutivo Ue ricordando come, in merito, “la presidente della Commissione è stata chiara. Abbiamo pubblicato le nostre linee guida sul sito e le abbiamo inviate agli Stati membri, ai ministri dell’Energia e agli ambasciatori. E se sarà necessario terremmo ulteriori confronti”.