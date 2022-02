Ore 17.40. Il punto sugli attacchi

Si moltiplicano le segnalazioni di scontri e bombardamenti che di ora in ora fanno salire il conto di morti e feriti. Mosca ha fatto sapere di avere distrutto 74 obiettivi militari, comprese 11 piste d'atterraggio. Secondo la presidenza ucraina, "più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi". Altre 22 vittime, fra le quali 11 donne, si registrano in seguito ad un attacco russo a Odessa, e sarebbe di 4 morti e 10 feriti, compresi 6 medici, il bilancio di un bombardamento russo su un ospedale a Vuhledar, nella regione di Donetsk. L'esercito ucraino avrebbe abbattuto invece cinque aerei e un elicottero russi e "ucciso 50 occupanti". Forti esplosioni sono state avvertite a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli, Dnipro e a Kiev, dove le truppe russe avrebbero sfondato le difese dell'esercito ucraino, portando i combattimenti a soli 30 chilometri dalla capitale, ed avrebbero preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel. A Kiev l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a mettersi al riparo per il rischio di attacchi aerei. "Un grande attacco", secondo testimoni, è avvenuto anche nella regione di Lugansk. E secondo il capo di stato maggiore ucraino, "almeno 4 missili" balistici sarebbero stati lanciati dalla Bielorussia.

Le scaramucce sul piano della propaganda erano state aperte dallo stesso Putin che ha definito quella in Ucraina "un'operazione militare speciale per proteggere il Donbass" chiarendo che "un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili". Il Cremlino in seguito ha sottolineato che lo scopo è quello di "smilitarizzare e denazificare l'Ucraina". Al leader di Mosca ha risposto il presidente ucraino Zelensky che lo ha accusato di avere "attaccato a tradimento, come fecero i nazisti" e ha esortato l'esercito a "infliggere il massimo delle perdite" alle forze russe, mentre il ministero della Difesa ha chiamato la popolazione civile alle armi.