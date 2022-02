Ore 14: il punto della situazione

La giornata è iniziata con la notizia dell’entrata a Kharkiv delle truppe russe. Russi che avrebbero distrutto un gasdotto, provocando una gigantesca esplosione e un incendio. Altri scontri sono stati segnalati nelle città di Kiev, Kherson e Berdyansk. Più tardi, in mattinata, il governatore di Kahrkiv ha detto che le forze ucraine hanno ripreso il controllo della città.

Le sanzioni Gli alleati si impegnano ad assicurare che alcune banche russe siano rimosse da Swift. Questo, dicono, assicurerà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale. Fra le altre misure c'è l'impegno a imporre misure restrittive che prevengano alla Banca Centrale russa dal dispiegare le sue riserve internazionali per attenuare l'effetto delle sanzioni.

Ue e Onu Le agenzie dell’Onu e i loro partner umanitari hanno sospeso le operazioni in Ucraina. L’Ue si è detta pronta a inviare aiuti militari nel Paese.

La questione del gas

Il gigante russo Gazprom ha dichiarato che continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto.