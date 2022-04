Onu vota giovedì su Mosca fuori da Consiglio diritti umani

L’assemblea generale dell’Onu voterà giovedì sulla proposta di sospendere la Russia dal consiglio dei diritti dell’uomo di Ginevra. Lo riferiscono fonti del Palazzo di vetro. La portavoce del presidente dell’Assemblea Generale Onu, Paulina Kubiak, ha fatto sapere che il voto è “confermato domani alle 10 locali”, le 16 in Svizzera. Per approvare la sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra serve la maggioranza dei due terzi dei Paesi votanti (dei 193 membri delle Nazioni Unite). Nella bozza di risoluzione si chiede di “sospendere il diritto di Mosca di far parte” dell’organismo Onu esprimendo “grave preoccupazione per la crisi umanitaria e la crisi dei diritti umani in Ucraina, in particolare le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte della Russia”.