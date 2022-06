Online il sito per denunciare i crimini di guerra russi

E’ online il sito sui criminali di guerra russi. L’Ucraina ha infatti reso operativa sul web una piattaforma per denunciare i crimini di guerra commessi dalle truppe di Vladimir Putin e i loro autori. L’annuncio è stato fatto su Telegram dal capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

"Questo sito contiene informazioni dettagliate e verificate sui criminali di guerra russi. L’Ucraina farà di tutto per trovare e punire tutti", ha scritto Yermak. In cima all’elenco di quello che ha chiamato il ‘Libro dei carnefici del popolo ucraino’ compare il generale russo Alexander Dvornikov per le azioni "contro la popolazione civile a Mariupol". Nel sito è possibile anche denunciare nuovi crimini di guerra.