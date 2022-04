Sono più di 5 milioni gli ucraini che hanno lasciato il loro paese in guerra. Lo riferisce l’Onu. Gli ucraini che hanno lasciato il loro Paese in seguito all’invasione russa sono 5.034.439, fa sapere l’agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), dai cui dati emerge come si tratti della maggior crisi dei rifugiati in Europa dalla Seconda guerra mondiale.