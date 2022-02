“Nuove sanzioni se Mosca continuerà nell’invasione”

Il G7 minaccia nuove sanzioni contro la Russia se Mosca proseguirà la sua invasione in Ucraina. E’ quanto si legge in una nota.

Intanto, il governo tedesco afferma che la minaccia nucleare evocata dal presidente russo Vladimir Putin è legata al fatto che l’offensiva russa in Ucraina “è stata fermata”. Dal canto suo, Joe Biden continua a ricevere “regolari aggiornamenti” sull’Ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano sta trascorrendo il fine settimana nella sua residenza in Delaware.