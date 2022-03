Nuove manifestazioni nelle città svizzere

Manifestazioni di sostegno al popolo ucraino si sono tenute questa sera in varie città svizzere. A Basilea, circa 350 persone hanno risposto all’appello del movimento “Sciopero del clima”. Adulti e bambini sulla Barfüsserplatz, nella città vecchia, hanno disegnato una bandiera ucraina con il gesso nonché slogan contro l’aggressione russa nel Paese vicino. La manifestazione è cominciata alle 17.45. Altri raduni e cortei sono previsti in serata a Losanna, Berna, Zurigo, Winterthur (ZH), Lucerna nonché a Davos (GR) in risposta a un appello lanciato dal movimento che si batte per la protezione del clima. Nella capitale vodese i cittadini sono stati invitati a scendere in strada anche da un comitato di solidarietà con il popolo ucraino e di oppositori russi alla guerra.