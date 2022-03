Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenuto in Parlamento ha ricordato che l’Unione europea non abbonderà la difesa dei diritti umani “perché dipendiamo della Russia”. “La tragedia, la guerra non scompaiono mai”, ha detto. “Per anni ne abbiamo parlato per capire come l’Europa potesse lottare contro la guerra. Il Parlamento europeo ha creato lo strumento per la pace e il Consiglio europeo nelle prossime settimane adotterà la bussola strategica”. Una delle lezioni che dobbiamo imparare – ha aggiunto – “è che l’Europa deve pensare in termini strategici e di sicurezza. “Dobbiamo pensare agli strumenti di coercizione, di risposta, perché abbiamo bisogno di capire che per fare la pace dobbiamo essere in due ma per fare la guerra basta che ci sia solo uno e questo è quello che ci dice Putin. Non sacrificheremo mai le nostre libertà”, ha sottolineato Borrell.