“Non può esserci Europa senza l’Ucraina”

“Non può esserci pace in Europa senza l’Ucraina, non può esserci Europa integrale senza Ucraina”. Lo ha dichiarato il Presidente della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Ruslan Stefanchuk, intervenendo nella plenaria straordinaria del Parlamento europeo. “L’Ucraina non deve cadere, altrimenti nessuno saprà dove si fermerà l’aggressore russo”, ha detto. “Vorrei chiedervi di ragionare strategicamente, di sostenere l’Ucraina”, ha continuato riconoscendo che l’Ue sta dando prova “di una unità senza precedenti perché la minaccia è più attuale che mai”. Secondo Stefanchuk, “in queste ore buie il sostegno migliore all’Ucraina è il riconoscimento dell’aspirazione europea” del Paese, ovvero “l’adesione all’Ue”.