“Non invieremo truppe o aerei nel paese”

“La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo”. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask in Polonia. “Il Patto Atlantico è al fianco dell’Ucraina, ma non vuole essere parte del conflitto in corso. Non manderà il suo esercito e non manderà aerei nello spazio dell’Ucraina”, ha sottolineato Stoltenberg, aggiungendo che “gli Alleati provvedono al supporto militare” per Kiev.