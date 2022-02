Il Ps e l’Mps scendono in piazza sabato 26 febbraio alle ore 13:30 a Bellinzona (alla stazione Ffs) per chiedere che la Svizzera e l’Europa difendano incondizionatamente la pace, i diritti umani e il diritto internazionale e fermino l’escalation bellica in corso nelle provincie orientali dell’Ucraina. “L’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e il diritto internazionale devono essere difesi con tutti i mezzi non violenti a nostra disposizione”, sottolinea Ps.