Nessuna grazia per i britannici condannati a morte

Non c’è alcun motivo per graziare i britannici condannati a morte nell’autoproclamata Repubblica del Donetsk. Lo ha detto il leader filorusso Denis Pushilin, precisando che c’è ancora un mese di tempo per ricorrere contro la decisione di giustiziare i due britannici Sean Pinner e Aiden Aslin e il marocchino Saadoun Brahim.

Le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk non intendono scambiare o graziare i cittadini britannici Shaun Pinner e Aiden Aslin, condannati a morte. "Non ne vedo il motivo", ha dichiarato Pushilin a Interfax. Sulla possibilità di uno scambio di prigionieri ha affermato: "Non se ne parla nemmeno".