Nessun reattore colpito alla centrale di Zaporizhzhia

“Un missile ha urtato un edificio all’interno dell’area, ma i reattori non sono stati colpiti. Si tratta di una costruzione adiacente ai reattori. Questo ha causato un incendio che è stato spento dai pompieri locali”. Lo ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare (AIEA) Rafael Mariano Grossi durante una conferenza stampa, riferendosi all’incidente avvenuto questa notte presso la centrale di Enerhodar, nell’oblast di Zaporizhzhia. “I sistemi di sicurezza dei sei reattori non sono stati danneggiati e non si è registrato un valore anomalo di radioattività. Il sistema di controllo continua a funzionare, ma la situazione continua a essere tesa a causa delle circostanze”.

Due persone ferite

“Solo uno dei sei reattori alla centrale sta operanto al 60% della sua capacità”, ha proseguito Grossi. Due persone sono rimaste ferito durante l’attacco, ha aggiunto. Non si tratta di operatori o tecnici, ma fanno parte del personale di sicurezza della centrale, ha precisato il direttore dell’AIEA. “Rimaniamo in contattato con gli operatori e continuiamo a seguire la situazione”.

Grossi pronto ad andare a Chernobyl

“Siamo stati fortunati perché non c’è stato nessun rilascio di radiazioni nell’ambiente e che i reattori non siano stati compromessi”, ha detto Grossi. Ma per l’AIEA è tempo di agire affinché le parti preservino gli impianti nucleari: “Dobbiamo fare qualcosa e l’Ucraina ci ha inviato una richiesta di assistenza. Vista la situazione ho dato la mia disponibilità alla Federazione russa e alle autorità ucraine di recarmi a Chernobyl il più presto possibile affinché i 7 pilastri non siano compromessi”, ha detto Grossi, dopo aver esposto i principi base dell’AIEA ed aver sottolineato che l’integrità fisica della centrale nucleare è stata compromessa. L’idea di Grossi è di raggiungere un accordo su un quadro che “impegni a non compromettere i principi che abbiamo tutti sottoscritto”, ha detto il direttore generale.

“La nostra presenza non ha nulla a che fare con gli aspetti politici del conflitto”

La logistica di questo viaggio non sarà semplice, ma non impossibile, ha aggiunto Grossi. “Se dobbiamo estendere la nostra assistenza dobbiamo essere lì e il primo ad esserci deve essere il capo dell’AIEA”, ha detto Grossi, precisando che la presenza dell’AIEA non ha nulla a che fare con gli aspetti politici di questa crisi. “Non è il mio mandato, non sono il Consiglio di sicurezza dell’Onu, non sono il segretario generale dell’Onu, non sono un mediatore autonominato: voglio essere estremamente chiaro. Stiamo parlando di un quadro sotto l’egida dell’AIEA grazie al quale l’Ucraina e le forze presenti lì possono mettersi d’accordo ad un impegno a non compromettere i nostri principi”.