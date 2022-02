Necessario un “cessate il fuoco immediato”

La Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale (CIP-N) condanna fermamente l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e propone al plenum di adottare una dichiarazione in cui si chiede un cessate il fuoco immediato fra le parti. Nella sua proposta di dichiarazione a nome del Consiglio nazionale, adottata con 16 voti contro 6 e 2 astensioni, la commissione ricorda che il rispetto del diritto internazionale è garante della sicurezza collettiva e della coesistenza pacifica fra gli Stati. Lancia quindi un appello alle parti in conflitto affinché rispettino il diritto internazionale umanitario ed esprime solidarietà al popolo ucraino chiedendo che gli sia fornito aiuto umanitario.

Chiede inoltre al Consiglio federale di associare la Svizzera alle sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia. Quale piazza finanziaria importante per i gruppi russi, la Confederazione deve assumersi le sue responsabilità, si legge in una nota odierna dei servizi del Parlamento. Una minoranza della commissione propone invece di mantenere una neutralità rigorosa e auspica che il Consiglio nazionale non faccia alcuna dichiarazione.