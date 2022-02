Nato, summit domani in videoconferenza

I leader dei paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull’attacco della Russia all’Ucraina. Lo si apprende da fonti dell’Alleanza atlantica. Intanto nelle conclusioni della riunione urgente degli ambasciatori della Nato tenuta stamattina si legge che “le azioni della Russia pongono una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica e avranno conseguenze geo-strategiche. Oggi abbiamo tenuto consultazioni nell’ambito dell’articolo 4 del Trattato e abbiamo deciso di prendere ulteriori passi per rafforzare la difesa dell’Alleanza. Le nostre misure resteranno preventive e proporzionate”. Nel documento del Consiglio Nord Atlantico della Nato è pure scritto che “i paesi alleati della Nato non accetteranno mai riconoscimenti illegali” da parte di Mosca. “Richiamiamo con urgenza la Russia a tornare indietro dal percorso di violenza e aggressione scelto”.