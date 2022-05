“Nato non accetterà mai annessione illegale Crimea”

IN BREVE

- Il presidente ucraino Zelensky si è per la prima volta detto aperto a discutere della cessione della Crimea alla Russia, effettiva dal 2014 ma mai riconosciuta da Kiev, in cambio della cessione delle ostilità.

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il sesto pacchetto di sanzioni, che prevede l’uscita graduale dalle importazioni del greggio dalla Russia. Ma ancora la volontà politica ad approvarlo. Nonostante il “generale consenso” i 27 non hanno ancora trovato la quadra sull’accordo.

- Oltre 43mila rifugiati ucraini si sono registrati nel nostro Paese. Ogni giorno circa mille persone si annunciano per ottenere aiuto.

- Il Ticino ha presentato il piano cantonale di accoglienza: qui tutti i dettagli. Il Cantone ha inoltre pubblicato una pagina web che raccoglie tutte le principali informazioni per la popolazione riguardanti la crisi Ucraina: www.ti.ch/ucraina. Dal 12 marzo è attiva anche l’helpline cantonale 0800 194 194 per rispondere a tutte le domande della popolazione ticinese rispetto all’accoglienza delle persone in fuga.