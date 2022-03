La città portuale ucraina di Mykolayiv sul Mar Nero continua a essere sotto attacco dei missili russi. Come riferisce su Twitter il governatore regionale Dennis Kiyachenko, si stanno verificando “ancora lanci di missili da lanciarazzi multipli”. “Edifici residenziali sono di nuovo in fiamme, ci sono informazioni su un supermercato colpito”, ha proseguito. “Tutto quello che loro chiamano ‘infrastruttura militare della Nato’ è in fiamme”, ha aggiunto il governatore.