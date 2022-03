La Russia sospende la vendita di valute straniere fino al 9 settembre. Lo annuncia in una nota la Banca centrale del Paese colpito dalle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina. Tra il 9 marzo e il 9 settembre “le banche non potranno vendere valute stranieri ai cittadini”, riferisce la nota, precisando che nello stesso periodo i russi potranno invece cambiare valute straniere contro rubli.