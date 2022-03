Mosca, rischi di scontri con la Nato

Non si possono escludere “rischi di scontro” con la Nato. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. Lo riferisce la Tass. Secondo Grushko non si può escludere una escalation di “incidenti” tra Russia e Alleanza Atlantica. Grushkov ha aggiunto che rischi di scontri “esistono” e che “nessuno può garantire che “non ci saranno incidenti”. “Naturalmente siamo preoccupati per il rifornimento di armi” all’Ucraina. “Tutto ciò è molto pericoloso”, Il viceministro degli Esteri russo si è poi detto convinto che il problema dell’Ucraina nella Nato “sarebbe scoppiato prima o poi”.