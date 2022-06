Mosca: “Le prime navi cargo sono entrate nel porto di Mariupol”

Le prime navi cargo sono entrate nel porto di Mariupol. Lo ha dichiarato il ministro della difesa russo Sergey Shoigu, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. “Lo sminamento del porto marittimo di Mariupol è stato completato. Funziona come al solito e ha ricevuto le prime navi mercantili”, ha detto Shoigu aggiungendo che i porti marittimi di Mariupol e Berdyansk funzionano normalmente e sono pronti a spedire grano. “Il porto marittimo di Berdyansk ha iniziato le operazioni. Come indicato dal comandante in capo supremo, siamo pronti a caricare grano in questi porti (Berdyansk e Mariupol, ndr)”, ha affermato il ministro della difesa russo annunciando che il ministero della difesa, insieme alle ferrovie russe, ha creato le condizioni per riprendere il traffico ferroviario a tutti gli effetti tra la Russia, il Donbass, la Crimea e il territorio dell’Ucraina in sei sezioni ferroviarie, ha affermato Shoigu. Abbiamo iniziato a consegnare merci a Mariupol, Berdyansk e Kherson”, ha affermato. Secondo il ministro, due giacimenti di petrolio e quattordici di gas, oltre a 33 miniere di carbone, continuano a funzionare senza interruzioni dopo essere stati rilevati dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR). “Inoltre, - ha detto ancora - il 57% delle capacità dell’industria metallurgica ucraina sono concentrate nei territori liberati”.