Il ministero della difesa russo, citato da Interfax, avverte che qualunque paese ospiti aerei militari ucraini sarà coinvolto nel conflitto. “Sappiamo che ci sono alcuni aerei da combattimento in Romania e in altri paesi confinanti. Vogliamo sottolineare che l’uso futuro di questi aerei contro la forze armate russe potrebbe essere considerato come un coinvolgimento di questi paesi nel conflitto armato”, ammonisce Mosca.