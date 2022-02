Moody’s: “Russia fuori da Swift? Avrebbe un impatto significativo”

L’esclusione della Russia dallo Swift, il circuito globale dei pagamenti bancari, viene indicata da Moody’s come una delle misure che avrebbero “un impatto significativo sull’economia e sul sistema finanziario” di Mosca, e che potrebbero spingere l’agenzia di rating a tagliare il merito di credito della Russia a ‘spazzatura’.

“L’imposizione di severe e coordinate sanzioni che colpiscano in modo significativo l’economia, le finanze pubbliche e il sistema finanziario per un prolungato periodo di tempo, potrebbero minare la capacità della Russia di servire e rifinanziare il suo debito”, si legge nella nota con cui Moody’s ha messo sotto esame con implicazioni negative il rating russo, già all’ultimo gradino dell’investment grade. “Per esempio sanzioni che ostacolano l’accesso delle banche alle valute straniere o ai sistemi di pagamento internazionali, come lo Swift, avrebbero probabilmente un impatto significativo sull’economia e il sistema finanziario”, spiega Moody’s.