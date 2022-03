Medici senza Frontiere, condizioni disastrose a Mariupol

Lo staff di Medici senza Frontiere (MsF) che si trova ancora nei rifugi della città di Mariupol fa sapere che l’apertura dei corridoi umanitari annunciata da Mosca per le 10.00 ora svizzera ancora non è avvenuta.

Un membro dello staff di MsF ha raccontato da un rifugio che “la situazione oggi a Mariupol è la stessa dei giorni scorsi. Questa notte i bombardamenti sono stati più intensi e ravvicinati. Ieri abbiamo raccolto neve e acqua piovana per avere un po’ di acqua”. “Abbiamo cercato di prendere l’acqua nei punti di distribuzione ma la coda era enorme. Volevamo anche avere del pane ma non sono chiari gli orari e i luoghi di distribuzione. Secondo alcuni racconti, diversi negozi di alimentari sono stati distrutti dai missili e i beni rimanenti sono stati presi dalle persone in disperato bisogno. Non c’è ancora elettricità, acqua, riscaldamento e la connessione per i telefoni cellulari. Nessuno ha ancora sentito parlare di evacuazione. Le farmacie hanno finito le medicine”.