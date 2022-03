Media arabi, migliaia di mercenari siriani arruolati da Mosca

Migliaia di mercenari siriani sarebbero stati invitati dagli emissari russi in Siria, paese travolto da 11 anni di guerra in cui la Russia è coinvolta in maniera diretta, ad arruolarsi nel conflitto in Ucraina. Lo riferiscono fonti sul terreno citate dai media panarabi, secondo cui i rappresentanti di Mosca a Damasco hanno avviato una campagna di arruolamento che può coinvolgere anche decine di migliaia di potenziali miliziani da inviare al fronte dell’Europa orientale. Si offre in cambio un salario di 7’000 dollari statunitensi per un impegno continuativo di sette mesi.