Massagno mette a disposizione la struttura “Roseto”

Il Municipio di Massagno ha deciso di mettere a disposizione la propria struttura di scuola montana denominata “Roseto”, ubicata nel comune di Airolo, a favore dell’emergenza umanitaria che sta colpendo in questi giorni l’Ucraina e la sua popolazione. In questo senso siamo a disposizione delle competenti istanze superiori per valutare le condizioni organizzative e temporali che potranno così destinare questa struttura che può ospitare fino a 40 persone, in risposta alle richieste d’aiuto e di accoglienza che dai luoghi del conflitto giungono in Svizzera ed in Ticino.