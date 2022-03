Mariupol, russi non osservano tregua su tutto percorso

Le autorità municipali di Mariupol affermano che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato. Lo riferisce il “Guardian”, citando media internazionali. “Stiamo negoziando con la parte russa la conferma della tregua lungo l’intero percorso di evacuazione” - scrivono le autorità in un comunicato - , ovvero lungo Mariupol, Nikolske, Rozivka, Polohy, Orikhiv, Zaporizhzhia. In un messaggio pubblicato su Telegram, riferisce la BBC, le autorità affermano che si combatte ancora nella regione di Zaporizhzhia, che è dove il corridoio umanitario si conclude.

Il vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, secondo quanto riporta la BBC, ha dichiarato che “pensiamo che tra le 7’000 e le 9’000 persone possono scappare in autobus e in auto privata, se il cessate il fuoco regge”. “Non ci sono treni in funzione perché le infrastrutture ferroviarie sono state distrutte dalle truppe russe”, ha aggiunto sottolineando di non avere “ancora alcuna garanzia da parte russa che il cessate il fuoco continuerà domani. Stiamo lavorando su questo ora”.