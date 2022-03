Manifestazioni contro la guerra in diverse città svizzere

Diverse migliaia di persone sono scese in piazza oggi in Svizzera per esprimere la loro opposizione alla guerra in Ucraina. Manifestazioni sono state organizzate a Zurigo, dove si è avuto il maggior numero di partecipanti, Berna e San Gallo. Nella città sulla Limmat con il motto “Pace ora” hanno partecipato alla dimostrazione circa circa 40’000 persone di tutte le età, comprese famiglie con bambini. Più contenuto è stato il numero dei partecipanti alle manifestazioni svoltesi nel pomeriggio a Berna e San Gallo.

Nella città federale, con il motto “Fermate la guerra di Putin ora, domani sarà troppo tardi!”, circa 1000 persone si sono riunite nella piazza davanti al palazzo del parlamento. L’azione è stata organizzata dall’”Associazione Ucraina” e i manifestanti hanno teso una lunga bandiera ucraina attraverso Piazza federale. In un discorso, l’ambasciatore ucraino in Svizzera ha espresso la sua gratitudine per l’ampio sostegno. “L’Ucraina non è sola”. Tutti devono lavorare insieme per riportare la pace, ha detto. “Non vogliamo questa guerra”. Sul piccolo palco hanno preso la parola anche gli ambasciatori di Polonia e Georgia. L’ambasciatrice della Polonia ha assicurato il suo sostegno alla comunità ucraina in Svizzera. Anche la Polonia è stata già dipende dall’aiuto di altri stati, tra cui la Svizzera, ha detto. “Il momento della solidarietà è adesso”. L’ambasciatore georgiano ha aggiunto: “Siamo tutti ucraini”.