Macron propone protezione consolare per giornalista russa

Il presidente francese Emmanuel Macron propone una “protezione consolare” per la giornalista russa che ha protestato contro la guerra in Ucraina. “Lanceremo la procedura diplomatica per offrire una protezione sia all’ambasciata sia una protezione come l’asilo - ha detto Macron dopo aver visitato un centro che accoglie profughi ucraini nell’ovest della Francia, vicino ad Angers -. Avrò occasione, nel mio prossimo colloquio con il presidente Putin, di proporre questa soluzione in modo diretto e molto concreto”. La giornalista russa Marina Ovsiannikova è apparsa in pieno telegiornale della tv di stato con un cartello che invocava la fine della guerra in Ucraina. Rischia fino a 15 anni di carcere. Arrestata, di lei non si hanno notizie.